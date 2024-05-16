Жителей Междуреченска запугивают в соцсетях из-за поднятия уровня воды в реках Томи и Усе

В социальных сетях и интернет-мессенджерах распространяют неправдивую информацию о ситуации в Междуреченске, где ранее объявили о поднятии уровня воды в близлежащих реках Томи и Усе, сообщает sibdepo.ru .

Горожан призывают готовиться к масштабной катастрофе. Появляются посты, что городской водозабор уже практически затоплен. Людям рекомендуют делать запас воды и готовиться к худшему. Кто и с какой целью распространяет фейковые данные, неизвестно.

В реках Томи и Усе, действительно, поднялся уровень воды. В регионе установилась теплая погода и прошли дожди. В пресс-службе мэрии города проинформировали, что водозабор может остановить работу, если уровень воды поднимется до критической отметки. На данный момент до нее еще два метра.

«На данный момент уровень воды постепенно снижается. Никаких отключений не планируется», — говорится в сообщении.

Однако разлившаяся Уса уже доставляет жителям неприятности. Улицы, расположенные вблизи реки, затопило. В воде находятся жилые дома и гаражи. Люди не ожидали, что вода так быстро распространится по территории. Большинство не успело как-то обезопасить свое имущество. В 12 км от Междуреченска находится детский лагерь, база отдыха МЧС и частные базы. Все они подтоплены.

В зоне риска Новокузнецк. Жителей призвали собрать документы и готовиться к внештатным ситуациям.

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