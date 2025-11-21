Неожиданный сосед: спасатели эвакуировали летучую мышь из кондиционера на 20-м этаже в Москве

Столичная семья, проживающая в высотном доме на Хорошевском шоссе, столкнулась с необычной ситуацией — их кондиционер стал временным пристанищем для дикого животного. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости», в наружном блоке сплит-системы на двадцатом этаже обнаружила себе убежище летучая мышь.

Нежданный гость не смог самостоятельно покинуть техническое устройство и провел в заточении около 48 часов. Хозяева квартиры, поняв, что животное застряло, не стали решать проблему самостоятельно и вызвали профессиональных спасателей. Специалисты аккуратно извлекли рукокрылое из кондиционера, не причинив ему вреда, после чего выпустили на свободу.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали летучую мышь с 45-го этажа на северо-западе Москвы.