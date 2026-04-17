Новолуние 17 апреля: время для старинного денежного обряда — раскрыт семейный заговор жительницы Подмосковья

Жительница Дубны Елена Семенова поделилась старинным заговором для привлечения денег. По ее утверждению, благодаря этому обряду у ее предков никогда не было серьезных финансовых трудностей, сообщил REGIONS.

Как рассказала Елена, ее предки были крестьянами из Владимирской области. Им довелось пережить голод, войны и другие лихолетья. Однако, по словам женщины, настоящей нищеты их семья не знала. Сами предки считали, что такой достаток — заслуга старинного заговора, который передавался по наследству строго по женской линии: от матери к дочери, от бабушки к внучке.

Семенова раскрыла и сами слова, которые, согласно поверью, притягивают деньги. По ее мнению, после произнесения заговоренных слов монеты, участвовавшие в обряде, нельзя тратить в течение трех дней. Они, по поверью, становятся так называемым «семенем» для будущего богатства. Кошелек с этими монетами запрещено показывать посторонним. Сам заговор, согласно традиции, не записывают — его хранят только в памяти и передают из уст в уста.

«Мама научила меня в 12 лет, когда я впервые заработала — принесла домой копейки за сбор земляники. Заговаривают в новолуние, обязательно на растущую Луну, и только утром, до восхода солнца. Берут три монетки разного достоинства, кладут в новый кошелек или платок и шепчут», — поделилась Семенова.

Елена Семенова также обратила внимание на астрономический нюанс. Ближайшее новолуние ожидается в пятницу, 17 апреля, в 14:54 по местному времени.

«Луна растет — достаток растет. Вода течет — деньги бегут ко мне. Пусть монета к монете липнет, Рубль за рублем в кошельке шелестит. Не уйдет, не пропадет, А прибудет — и приумножится. Да будет так!» — такие слова, по поверью женщины, притягивают деньги.

Ранее сообщалось о пяти главных приметах на 17 апреля, связанных со здоровьем и деньгами.