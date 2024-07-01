Новосибирец продает 100 рублей за миллион

Житель Новосибирска опубликовал объявление на одном из бесплатных сайтов о продаже купюры в сто рублей, сообщает atas.info .

Установленная цена — миллион рублей. Автор объявления рассказывает, в чем заключается ценность именно этой купюры. Она была самой первой, на которую нанесли обновленный дизайн. Доказательством выступает номер банкноты — 00. Купюра серии АА, по мнению продавца, особенно должна заинтересовать коллекционеров. Сто рублей находятся в идеальном состоянии.

Автор отметил, что подобные купюры — выгодные инвестиции. Редкие банкноты пользуются спросом по всей территории России, в том числе и в столице. За некоторые купюры россияне просят более двух миллионов рублей.

Ранее мы сообщали о мошеннической схеме. Аферисты под видом сотрудников банка ходили по квартирам в Подмосковье и предлагали жителям поменять старые купюры на новые. Некоторые доверчивые граждане соглашались. Пока они шли за пятитысячной купюрой, их имущество выносили из квартиры.

Ранее мы также сообщали, что юрист Иван Соловьев предупредил о новых видах мошенничества с пятитысячной купюрой.