Новосибирцы назвали причины отказа от посещения спектакля «Маяковский. Я сам»

Менее чем за две недели до премьеры спектакля «Маяковский. Я сам» (18+) с участием актера Никиты Кологривого продано 430 из 950 билетов, сообщил atas.info.

Издание пишет, что спектакль состоится в Новосибирске. Стоимость билетов варьируется от 3,5 тыс. руб. до 9,5 тыс. руб. Минимальная стоимость места на балконе — 4 тыс. руб. По данным издания, стоимость билетов — главная причина, почему люди не раскупают билеты. Для горожан она слишком высокая.

Издание обратило внимание, что предстоящую премьеру активно обсуждают пользователи социальных сетей. Некоторые из них связывают высокие цены с участием в спектакле актера Кологривого. Люди напоминают о его резонансном поведении.

«А не пошел он куда подальше. Кусает официанток, а потом еще деньги просит?! Без нашей помощи обойдется» — считает Сергей.

Пользовательница сети Марина высказала мнение, что актера нельзя считать звездой. Отдавать такие деньги за спектакль с его участием, по ее мнению, не стоит. Пользовательница Татьяна не понимает, кому может нравиться артист.

Издание проанализировало заполненность зала. В частности, зрители раскупили часть билетов средней и высокой ценовой категории. Свободными преимущественно остаются бюджетные и премиальные места. Некоторые россияне в соцсетях пишут, что цена на премьерный спектакль целесообразная.

«Пусть возмущенные ценами посмотрят его в интернете, это бесплатно», — комментирует Сергей.

Ранее сообщалось, что актер Никита Кологривый отбыл семь суток ареста после дебоша в новосибирской кальянной.