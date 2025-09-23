Нововведения осеннего призыва: рассрочка получения медицинских справок и онлайн-консультации

В осеннем призыве 2025 года введены нововведения, направленные на повышение удобства и прозрачности процесса, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, ключевым изменением стал повсеместный переход на электронные повестки. Теперь уведомления о вызове в военкомат оформляются и рассылаются в цифровом формате через портал «Госуслуги» и другие официальные приложения.

По данным издания, для улучшения информирования призывники будут дополнительно получать СМС-сообщения и email-уведомления. В них будет указана точная дата, время и адрес, куда необходимо явиться для прохождения мероприятий, связанных с призывом. Это позволит избежать ситуаций с потерей бумажных документов и несвоевременным получением информации.

«Онлайн-консультации: на сайтах военных комиссариатов доступны горячие линии и консультации для ответов на вопросы без личного посещения», — сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, увеличено время, выделенное на прохождение медицинского освидетельствования. Цель — распределить поток призывников и минимизировать очереди в медучреждениях. Предполагается, что рассрочка в получении необходимых справок должна сделать процедуру более комфортной и организованной. Призывники из любого региона проходят медкомиссию в обязательном порядке.

Ранее сообщалось, что в Генштабе опровергли связь осеннего призыва с СВО.