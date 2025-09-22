В Генштабе опровергли связь осеннего призыва с СВО

Осенний призыв года в российскую армию проходит в плановом порядке и не связан с проведением специальной военной операции (СВО). Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, новобранцы осеннего призыва не будут направлены в зону проведения СВО на Украине. Он добавил, что не менее трети призывников попадут в учебные соединения, где будут осваивать военную технику и получать военно-учетные специальности.

Кроме того, правительство России поддержало законопроект о призыве на военную службу в течение календарного года при условии доработки. Документ был внесен на рассмотрение Государственной думы РФ 22 июля депутатами Андреем Картаполовым и Андреем Красовым.

Законопроект направлен на систематизацию работы военкоматов и отправку граждан на службу в установленные сроки. В частности, планируется внесение изменений в п. 1 ст. 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Ранее сообщалось, что участникам СВО и их семьям «простили» долги на полмиллиарда рублей.