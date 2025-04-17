Новшество для Кузбасса: две капсулы для сна установили на вокзале Новокузнецка

В Новокузнецке на вокзале установили первые в Кузбассе капсулы для сна, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу ЗСЖД.

В пресс-службе сообщили, что арендовать спальное место граждане могут в любое время суток. Система оплаты гибкая. Стоимость одного часа достигает 250 руб., трех часов — 450 руб. Спальное место рассчитано на одного человека. Исключение — родитель с ребенком в возрасте до шести лет. В таком случае можно занимать одно спальное место.

В пресс-службе отметили, что капсулы также размещены на двух вокзалах, в частности, в Барнауле и Новосибирске. В них созданы максимально комфортные условия для пассажиров: USB-розетка, шумоизоляционные жалюзи и отдельное отделение для хранения багажа. Арендатору предоставят постельное белье. На территории вокзала в Новокузнецке установили два спальных места. Их можно найти на первом этаже.

Капсулы для сна пользуются высоким спросом за границей. В России они стали популярны относительно недавно. Эксперты называют их главное преимущество — приемлемая цена по сравнению с арендой номера в отеле. При необходимости дождаться своего поезда в комфортных условиях эксперты рекомендуют пользоваться капсулами.

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