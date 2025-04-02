Сомнолог Бурзунов назвал лучшее снотворное

Многие люди имеют чуткий сон. Сомнолог Роман Бузунов пояснил, почему некоторые люди спят, как младенцы, а другие вздрагивают от каждого шороха. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, у ряда людей действительно чуткий сон от природы. Для решения указанной проблемы необходимо обратить внимание на образ жизни. Так, вести борьбу с чутким сном нужно не во время сна, а в течение дня. Важно сократить уровень стресса, ограничить поток негативной информации.

Медик добавил, что также важно строгое ограничение кофеина, поскольку он возбуждает нервную систему и делает сон более поверхностным. Очень важна регулярная физическая активность. Кроме того, важно не отсыпаться в выходные, иначе возникает социальный джетлаг.

По его мнению, на качество сна может оказывать влияние дефицит витаминов и микроэлементов, прежде всего витамина D, магния, витаминов группы B, железа.

Ранее он назвал причины весенней сонливости.