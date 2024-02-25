Новые атаки ВСУ на Крымский мост анонсировал глава ГУР Украины

Видео опубликовано в интернет-мессенджере Кирилла Буданова*. Спикер предупредил россиян, что ВСУ неоднократно будут атаковать Крымский мост, поэтому он не рекомендует гражданским лицам передвигаться по данному объекту.

Буданов* также отметил, что Украина обязана вернуть территорию Крыма. Военное командование будет продолжать атаковать полуостров до тех пор, пока не добьется его захвата. Также Киев не скрывает, что намерен контролировать акваторию Черного моря, что напрямую связано с аннексией Крыма.

«Россию ожидают новые сюрпризы», — заявил начальник ГУР министерства обороны Украины Кирилл Буданов*.

Украина несколько раз атаковала Крымский мост с начала СВО. Россия ввела особый режим передвижения по объекту: запрещено производить видеосъемку и делать фото. В случае объявления оповещения об опасности важно проехать по мосту быстро, но соблюдая правила дорожного движения. Периодически мост перекрывают. Создан Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

Ранее военный эксперт Илья Крамник заявил, что у России есть оружие против морских дронов.

* внесен в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг