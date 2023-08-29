«Новые известия»: В Санкт-Петербурге 29 августа могут похоронить охранников Пригожина

Во вторник, 29 августа, в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище по неподтвержденной информации могут быть похоронены охранники бизнесмена Евгения Пригожина, сообщает newizv.ru .

«Герой России Дмитрий Уткин («Вагнер»), предположительно, будет похоронен 31 августа в подмосковных Мытищах. Напомним, Дмитрий Уткин — Герой России, подполковник запаса, спецназовец. Он считается создателем и руководителем ЧВК «Вагнер»», - пишет издание «Новые известия»

Территория кладбища оцеплена. Сотрудники полиции ведут себя корректно с журналистами. Утверждают, что не знают, будут ли сегодня проводить какие-либо похоронные церемонии. Тем более у них нет информации, кого именно могут хоронить. Возле входа на кладбище установили рамки, которые реагируют на различные металлические предметы.

В храме корреспонденту издания также рассказали, что на сегодняшний день церемоний отпеваний не запланировано. Журналист смогла пройти к храму без проблем. После осмотра на территорию пускают всех людей, которых пока немного.

Территорию кладбища моют и убирают. Сотрудников полиции много, но людей с атрибутикой ЧВК «Вагнер» не наблюдается. Одновременно с этим появляется информация, что на Серафимовском кладбище похоронены родители президента Владимира Путина и появление могил «вагнеровцев» нежелательно. Согласно еще одной версии, все мероприятия на кладбище – это инсценировка, чтобы отвлечь внимание журналистов и людей. Похороны охранников Пригожина могут проходить сегодня, но на другом кладбище Санкт-Петербурга.

Ранее стало известно, приедет ли президент России на прощение с Евгением Пригожиным.