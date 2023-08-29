Дмитрий Песков прокомментировал возможность присутствия Путина на похоронах Пригожина

«Присутствие президента не предусматривается», - рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Дмитрий Песков проинформировал, что президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В Кремле также нет информации о том, на какой день запланированы похороны.

«Все-таки решение на этот счет принимают родные и близкие. Здесь мы не можем что-либо говорить без них», - объяснил Дмитрий Песков

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что в ходе встречи с врио главой ДНР Денисом Пушилиным Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшего во время крушения самолета в Тверской области бизнесмена Пригожина.

Дмитрий Песков отметил, что важно было дождаться результатов экспертизы, но было ясно, что на борту самолета находился именно Евгений Пригожин.

«В данном случае, конечно, были абсолютно очевидны подтверждения, связанные с тем, что был полетный список, были другие материалы, которые свидетельствовали об этом. Поэтому президент выразил уже соболезнования в ходе беседы с Пушилиным. Но для, конечно, юридических каких-то процедур, необходимо было дождаться экспертизы - генетической, биологической - которая была завершена вчера, о чем было сказано в соответствующем заявлении СК», - рассказал Дмитрий Песков

Издание «Подмосковье Сегодня» опубликовало материал о том, как бойцы ЧВК «Вагнер» отнеслись к известию о гибели основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина.

Самолет потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. Сначала опубликовали фамилии, кто присутствовал на борту. Всего находилось десть человек, из которых трое – это члены экипажа. СМИ ждали официального подтверждения от СК, но предварительно необходимо было выполнить ряд экспертиз. Сделать это в медицинском учреждении Тверской области было невозможно технически, поэтому биоматериалы отправили в Москву. Официальные данные появились 28 августа.

Денис Пушилин также во время встречи с Путиным выразил соболезнования. Он отметил, что противник постоянно совершает подлые дела. Также представитель ДНР рассказал о ситуации в регионе. Он оценил встречу как продуктивная. Было предложено много инициатив, которые Владимир Путин поддержал. Часть уже начинают реализовывают.