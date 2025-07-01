Новые кадры задержания граждан РФ в Азербайджане появились в Сети

Сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку граждан РФ, якобы подозреваемых в ряде преступлений, сообщило агентство «Репорт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

По данным агентства, задержанные граждане РФ — представители двух организованных преступных группировок, которые, предположительно, занимались киберпреступлениями, транзитом запрещенных препаратов из Ирана, а также подозреваются в онлайн-обороте. Количество задержанных не указано.

«Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются», — указано в материале агентства «Репорт».

Агентство опубликовало кадры задержания: люди в гражданской одежде лежат на асфальте с заломленными руками. Сотрудники правоохранительных органов надевают на них наручники. Вблизи припаркован служебный автобус с тонированными стеклами, в который поочередно заводят задержанных.

РИА Новости обратило внимание, что публикация о задержании граждан РФ появилась на фоне недружественных действий силовиков по отношению к журналистам агентства Sputnik, в числе которых есть граждане РФ.

Ранее сообщалось, что «Россия сегодня» выпустила заявление после задержания сотрудников медиагруппы в Баку.