Новые мемориальные знаки героям ВОВ установят на захоронениях под Нижним Тагилом

Администрация Горноуральского ГО объявила закупку 40 мемориальных знаков, которые в честь памяти о героях Великой Отечественной войны будут установлены на захоронениях под Нижним Тагилом, сообщил tagilcity.ru.

По данным издания, в настоящее время администрация уже нашла подрядчика, который изготовит мемориальные знаки. Кроме того, требуется установить знаки на обелисках, памятниках, мемориальных комплексах и индивидуальных воинских захоронениях воинов ВОВ. Такие места расположены в селах и поселках под Нижним Тагилом. Заказчик уже определил список адресов.

«В списке значатся Новоасбест, Южаково, Мурзинка, Сизиково, Бызово, Бродово, Петрокаменское, Лая, Реши и другие поселки и деревни», — выяснила редакция TagilCity.ru.

По информации издания, заказчик выдвинул некоторые требования. В частности, мемориальные знаки должны быть изготовлены из качественного материала. Важно, чтобы он не портился от изменения погодных условий, а также был устойчивым по отношению к механическому воздействию.

По данным издания, победитель контракта предложил выгодную стоимость — 750 тыс. руб. Стартовая цена — 1,2 млн руб. В настоящее время стороны подготавливают документы для оформления договора.

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