Новые правила по установке летних веранд привели к полному их отсутствию в Уфе

Гости и жители Уфы не могут выпить чашечку кофе на летней веранде в кафе из-за их отсутствия в городе, сообщает mkset.ru . Выяснилось, что реставраторы просто не смогли добиться, к кому им обращаться для открытия террасы.

Директор региональной Ассоциации кулинаров и рестораторов Наталья Чибрикина рассказала Mkset, что в городе ввели новые правила открытия летних террас. С приходом весны реставраторы начали интересоваться, какие требования необходимо выполнить для открытия летних веранд и какие документы важно оформить. Официальной информации найти не удалось, как и установить ответственное лицо. В итоге в городе нет ни одного кафе, где посетители могли бы воспользоваться летней террасой.

«Этот вопрос начал переходить от одного ведомства к другому», — рассказала Чибрикина.

Спикер отметила, что лето в регионе проходит быстро. Очень жаль, что горожанам не позволяют насладиться им досыта. Также страдает облик города. Относительно конкурентоспособности переживать не стоит, считает эксперт. Все заведения Уфы оказались в равных условиях. Наталья Чибрикина надеется, что местные власти проработают ошибки и к следующему летнему сезону ситуация изменится.

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