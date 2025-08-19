Памятка для подмосковных родителей: инфографика расписания каникул на 2025/2026 учебный год

Учебный год в подмосковных школах, построенный по принципу триместров, предусматривает более частые, по сравнению с четвертной системой, периоды отдыха. REGIONS подготовил инфографику расписания каникул на 2025/2026 учебный год, чтобы родители могли корректировать график отпусков и проводить время вместе с детьми.

Фото: [ REGIONS ]

Осенний перерыв в занятиях запланирован дважды: первый этап продлится с 6 по 12 октября, а второй — с 17 по 23 ноября 2025 года. Длинные зимние каникулы охватят период с 30 декабря по 11 января 2026 года, после чего учащихся ждет дополнительная неделя отдыха с 23 февраля по 1 марта. Весна принесет перерыв с 6 по 12 апреля, а летние каникулы традиционно займут большую часть теплого сезона — с 27 мая по 31 августа. Для самых юных учеников — первоклассников — предусмотрена дополнительная февральская неделя отдыха. Такое дробное расписание, по мнению экспертов в области образования, способствует более равномерному распределению учебной нагрузки и снижению стресса у детей.

Для родителей же оно становится удобным ориентиром для заблаговременного планирования семейного досуга. Наиболее продолжительным и комфортным временем для совместного отпуска считаются новогодние праздники. При правильном планировании графика работы можно получить до трех недель непрерывного отдыха. Не менее удачным вариантом для путешествий называют весенние апрельские каникулы, когда устанавливается теплая погода, но еще отсутствует летний ажиотаж и завышенные цены на туристические направления.

