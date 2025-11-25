Новые трассы, каток с медведем и концерт «Фабрики»: Шерегеш официально открыл горнолыжный сезон

По информации издания, праздник для гостей включил в себя разнообразную программу: от зрелищных гонок на собачьих упряжках и мастер-классов по строительству снежных иглу до веселых конкурсов с призами. Ярким событием стал костюмированный карнавал «Русский дух», участники которого в ушанках и кокошниках выполняли просьбы ведущего. Кульминацией торжества стал концерт популярной группы «Фабрика». Также гостей встречал новый символ курорта «Шермонт» — трехметровая скульптура медведя работы уральского мастера Алексея Ермакова.

«Эксперты отмечают рост популярности Шерегеша: если прошлый сезон привлек почти 1,5 млн туристов, то в этот раз ожидают приток уже около 1,6 млн гостей», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, горнолыжный курорт расширил свои возможности для гостей, запустив новые спуски, которые объединили сектора А и В. Общая длина маршрутов составляет 4 км. Они рассчитаны на катающихся с разным уровнем подготовки — от дебютантов до опытных спортсменов. Быстро добраться до стартовых точек позволяет современная шестиместная канатная дорога, оснащенная функцией подогрева кресел. Для удобного и беспрепятственного доступа ко всем трассам курорта действует единый ски-пасс.

