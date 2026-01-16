Новые цифры для водителей: тарифы на эвакуацию и штрафстоянки в Подмосковье выросли с января

С начала 2026 года в Московской области вступили в силу обновленные расценки на услуги эвакуации и хранения автотранспорта, припаркованного с нарушением установленных норм. Актуальную информацию о новых тарифах для автомобилистов предоставили REGIONS в пресс-службе областного Министерства транспорта.

Согласно новым правилам, стоимость перемещения на спецстоянку легкового автомобиля стандартной массы (до 3,5 тонн) составляет 9 020 руб. Для владельцев более габаритного транспорта, например, грузовых машин, сумма услуги возрастает до 42 050 руб.

Помимо самой эвакуации, важной статьей расходов является плата за хранение автомобиля на штрафплощадке. За каждые сутки простоя легковая машина обойдется владельцу в 1 540 руб., грузовая — в 2 143 руб., а за хранение негабаритного транспорта потребуется заплатить 8 753 руб. в день.

В ведомстве подчеркнули, что основной целью данных мер является поддержание порядка на дорогах и обеспечение беспрепятственного движения. Водителей призвали ответственно подходить к выбору места для парковки.

Ранее сообщалось, что юрист Донченко предупредил о штрафах за попытку застолбить место на парковке.