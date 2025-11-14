Новый бренд Татарстана: в республике предложили вывести собственную породу гусей

Фермер из Муслюмовского района, глава сельхозкооператива «АгроЛидер» Ирек Хамадишин заявил о намерении вывести уникальную породу гусей, сообщил интернет-портал KazanFirst. Появление новой породы возможно в случае создания племрепродуктора.

Фермер отметил, что некоторые республики прославились определенными продуктами. Так, в Башкирии предлагают особенный мед. Известно также вологодское масло. В Татарстане же есть праздник гусиного пера, который называется Каз омэсе.

«Почему бы нам своего татарского гуся не сделать, тем более для Татарстана эта птица традиционная?» — отметил фермер.

Фермер рассказал, что поделился своим предложением на одном из мероприятий Всемирного конгресса татар. Раис республики узнал об инициативе и дал поручение вывести на базе хозяйства Хамадишина татарскую породу птицы. Работа в данном направлении уже началась: разработан документ с пошаговыми этапами реализации идеи. Хамадишин приобрел дополнительные 90 га земли, распорядился о строительстве санпропускника с дезинфекционным барьером.

По словам фермера, в ходе работы возникли некоторые юридические сложности. Так, ветеринарная служба в нынешнем виде барьер не приняла. Предприниматель также отметил, что надеется на поддержку со стороны министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

