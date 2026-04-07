Новый этап модернизации пригородного сообщения: электропоезда «Финист» выходят на линию в Краснодарском крае

Какие маршруты планируют запустить

По данным издания, новые составы будут курсировать по нескольким направлениям. Один из маршрутов пройдет через Черноморское побережье — из Горячего Ключа через Туапсе до аэропорта Сочи. Второе направление свяжет Краснодар с Анапой, что обеспечит удобный подъезд к курортам. Также планируется внутрирегиональное сообщение: из краевой столицы через Армавир в Белореченск.

Чем оснащен «Финист» для удобства пассажиров

По информации издания, электропоезд оборудован всем необходимым для комфортной поездки. В салонах поддерживается оптимальный микроклимат благодаря системе кондиционирования и климат-контроля. Для зарядки мобильных устройств предусмотрены розетки и USB-порты. Есть современные санитарные комнаты. Кроме того, поезд адаптирован для маломобильных пассажиров: в нем установлены специальные подъемники и места для фиксации инвалидных колясок.

