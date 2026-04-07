Новый этап модернизации пригородного сообщения: электропоезда «Финист» выходят на линию в Краснодарском крае
В Краснодарском крае планируют запустить современные электропоезда «Финист». Это событие станет важным этапом в модернизации пригородного железнодорожного сообщения региона, сообщил kubanpress.ru.
Какие маршруты планируют запустить
По данным издания, новые составы будут курсировать по нескольким направлениям. Один из маршрутов пройдет через Черноморское побережье — из Горячего Ключа через Туапсе до аэропорта Сочи. Второе направление свяжет Краснодар с Анапой, что обеспечит удобный подъезд к курортам. Также планируется внутрирегиональное сообщение: из краевой столицы через Армавир в Белореченск.
Чем оснащен «Финист» для удобства пассажиров
По информации издания, электропоезд оборудован всем необходимым для комфортной поездки. В салонах поддерживается оптимальный микроклимат благодаря системе кондиционирования и климат-контроля. Для зарядки мобильных устройств предусмотрены розетки и USB-порты. Есть современные санитарные комнаты. Кроме того, поезд адаптирован для маломобильных пассажиров: в нем установлены специальные подъемники и места для фиксации инвалидных колясок.
