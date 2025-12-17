Новый год без трагедии: в целях безопасности россиянам рекомендуют в ночь на 1 января не открывать окна

Во время празднования 2025 года в Кузбассе погибли семь человек. Случаи с летальным исходом фиксируются в РФ каждый год. Заместитель главного инспектора по пожарному надзору областного МЧС Дмитрий Бесперстов в ходе брифинга рассказал, как безопасно отпраздновать Новый год, сообщил VSE42.RU .

Эксперт призвал россиян быть аккуратными. При украшении елки стоит внимательно проверить состояние гирлянд. При обнаружении любого изъяна электроприборы сдают в ремонт специализированным специалистам или просто выбрасывают. Не рекомендовано оставлять включенную гирлянду без присмотра.

Новогодняя ель может также привести к трагедии в семье, если своевременно не были учтены важные правила. Елку не стоит ставить возле обогревательных предметов. Ее верхушка и ветки не должны соприкасаться с потолком и стенами. Вата в качестве украшений — небезопасный выбор, потому что она легко воспламеняется.

При выборе фейерверков эксперт рекомендует отдавать предпочтение сертифицированным точкам продаж. Важно правильно выбрать место для запуска. В новогоднюю ночь россиянам рекомендуют не открывать окна, ведь искра или сам фейерверк может залететь в комнату.

«А если кто-то из любителей пускать фейерверки выйдет за рамки разумного, нужно звонить в полицию», — сообщил VSE42.RU.

