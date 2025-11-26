«Новый год должен приносить новые эмоции»: на какие декабрьские премьеры стоит обратить внимание?

В декабре в преддверии Нового года ожидается ряд премьер: от продолжений культовых франшиз до семейных блокбастеров, сообщил vostokmedia.com.

«Часть фильмов могут не получить прокатную лицензию в РФ», — предупредил корреспондент ИА «Восток-Медиа».

По информации издания, киногод завершится яркими премьерами для самых разных зрителей. Поклонников японской анимации ждет масштабное продолжение вселенной «Chainsaw Man» — «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» предложит не только динамичные сражения, но и глубокое погружение в эмоциональный мир главного героя. Зрители увидят развитие отношений Дэндзи не только с загадочной Макимой, но и его неожиданную симпатию к баристке, которая сумела растрогать даже сердце человека-бензопилы. Премьера состоится 4 декабря. (18+)

«Планируйте заранее: декабрь быстро переходит в январь — отчего бы не устроить собственный киномарафон с друзьями или всей семьей?» — отметил журналист.

По данным издания, любителей семейного кино порадует возвращение на экраны детектива Джуди Хоппс и ее хитрого напарника Ника Уайлда. Героям предстоит раскрыть новое дело, связанное с таинственной рептилией, чьи поступки ставят под угрозу хрупкое перемирие между хищниками и травоядными. Мультфильм «Зверополис 2» (16+) сочетает фирменный юмор с трогательной историей о дружбе и доверии.

«Не забывайте: часть фильмов — с возрастными ограничениями, которые к моменту премьеры могут измениться», — предупредил корреспондент ИА «Восток-Медиа».

По информации издания, поклонников хоррора ждет новая часть истории о зловещей пиццерии Freddy Fazbear’s. Спустя год после событий первой части город охватывает мода на легенды об аниматрониках, в честь которых даже устраивают фестиваль. Майк и Ванесса пытаются оградить юную Эбби от ужасов прошлого, но девочка, стремясь узнать правду, сама оказывается в центре нового кошмара. Премьера фильма «Пять ночей с Фредди 2» (18+) состоится 11 декабря.

«Ищете альтернативу классике: предложите маме или бабушке посмотреть "Зверополис 2" вместо очередной "Иронии судьбы" — Новый год должен приносить новые эмоции», — рекомендует автор обзора премьер декабря.

