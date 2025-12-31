Новый год не дома: три мирных жителя пострадали в Белгородской области после атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале проинформировал о последствиях атаки ВСУ на Шебекинский округ: пострадали три мирных жителя.

По информации губернатора, медики скорой помощи оперативно прибыли в поселок Маслова Пристань. Помощь понадобилась двум мужчинам и женщине после атаки ВСУ. Местным жителям предложили госпитализироваться, но они отказались. Россияне получили баротравмы.

«Вместе с главой округа Андреем Николаевичем Гридневым выехал на место», — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона проинформировал, что боеприпас ВСУ повредил 23 частных дома и три хозпостройки. В зданиях вылетели окна, повреждены кровли и заборы. Одно домовладение частично разрушено. Атака стала причиной повреждения линии электропередач. Кроме того, осколки нанесли ущерб четырем автомобилям.

Губернатор встретился с жителями поврежденных домов. Жильцы, которые из-за разрушений не могут оставаться в своих домах, смогут воспользоваться пунктами временного размещения. Они вернуться домой после завершения ремонтных работ.

Относительно самих работ губернатор также сделал заявление. Подомовой обход запланирован на утро 31 декабря. Специалисты составят акты, на основании которых заключат соглашение с подрядчиками. Контур закроют теплоизоляционными панелями.

