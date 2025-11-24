Новый год по-купечески: как в Коломне будут создавать исторические елки XIX века

Музей-заповедник «Коломенский кремль» объявил о старте конкурса под названием «Наряди историю». Принять участие предложено всем, кто хочет проявить фантазию в преддверии новогодних праздников, сообщил REGIONS.

По информации издания, тематика основной номинации — Новый год по-купечески.

«Задача — создать целую историческую инсталляцию. Каждой команде предоставляется елка высотой два метра, которая должна быть украшена в единой стилистике», — рассказывают организаторы.

По данным издания, территория, прилегающая к краеведческому музею, станет местом проведения масштабной творческой работы, где свои проекты представят 16 команд. Тематикой их заданий станет осмысление образа города в ретроспективе и перспективе — «Коломна: вчера, сегодня, завтра».

Параллельно, в знаковом историческом месте — возле усадьбы купцов Лажечниковых — будет создана особая новогодняя инсталляция. Участники украсят 20 хвойных деревьев, создав атмосферу «Купеческих елок ХІХ века». Организаторы особо подчеркивают, что при декорировании необходимо использовать аутентичные для той эпохи материалы, а также приветствуется создание искусных имитаций старинных съедобных украшений.

«Работы будут оцениваться жюри по 20-балльной системе, исходя из четырех ключевых критериев: историческая достоверность, креативность замысла, техническая сложность и общее эстетическое впечатление. Прием заявок для участников завершится 7 декабря», — поясняют в музее-заповеднике.

Помимо этого, для каждого желающего открыты индивидуальные конкурсы: «Елка Победы» по созданию тематических игрушек и фотоконкурс на лучший кадр из семейного архива. Участие не требует оплаты, возраст участников — от 12 лет.

«Подробности расскажут в краеведческом музее Коломны», — сообщил REGIONS.

Ранее сообщалось, что лесничий из Подмосковья помог найти лучшую новогоднюю елку для Кремля.