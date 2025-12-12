Новый год по‑советски: дефицит благодаря хозяйкам превращался в кулинарное творчество

Советолог из Подмосковья Андрей Кохун рассказал читателям REGIONS, как подготовка к празднованию Нового года превратилась в СССР в особый ритуал.

Советолог рассказал, что советские граждане сталкивались с дефицитом продуктов. Им приходилось проявлять смекалку, чтобы красиво и вкусно сервировать праздничный стол. Салаты занимали на столе основное место. Многие рецепты стали классикой — современные хозяйки угощают ими в Новый год гостей и родных. Лидером был «Оливье», который имел разные названия: «Мясной» и «Зимний».

«Новогодний стол в СССР был больше, чем просто ужин. Это был своеобразный „отчетный гастрономический концерт“ семьи за год, демонстрация благополучия и кулинарного мастерства хозяйки», — отмечает Андрей Кохун.

Фирменным блюдом считалось заливное или холодец. Хозяйки демонстрировали высший класс, ведь тратили на приготовление блюд много времени. Самые известные закуски — маринованные грибы собственного сбора, соленые огурцы и помидоры, сыр «Советский» или «Пошехонский», докторская колбаса. Праздник не обходился без марочного «Советского» шампанского. Финальным этапом трапезы был сладкий стол: самодельный торт, шоколадные конфеты и мандарины.

Эксперт уверен, что советский новогодний стол — уникальная гастрономическая культура.

«Этот стол был своеобразным символом. Он показывал, что, несмотря на все трудности быта, семья может собраться вместе за красивой сервировкой, с традиционными блюдами и ощущением, что этот вечер — особенный», — резюмировал Андрей Кохун.

