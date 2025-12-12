Салат индигирка из Якутии признали самым отвратительным российским блюдом

Международный кулинарный портал TasteAtlas опубликовал ежегодный антирейтинг традиционных блюд разных стран. Самым отвратительным блюдом российской кухни, по оценкам пользователей, стал салат индигирка.

Это блюдо является традиционным для Республики Саха (Якутия). Его основу составляет сырая замороженная белая рыба, нарезанная кубиками. К рыбе добавляют репчатый лук, растительное масло, соль и перец.

Салат получил распространение в середине 20 века, а свое название он берет от реки Индигирки.

В списке блюд с наихудшими пользовательскими оценками также оказались холодец, кутья, щи, рассольник и салат «Мимоза». Антирейтинг формируется на основе мнений аудитории портала.

Представители TasteAtlas объясняют, что цель таких публикаций — популяризация местных кухонь и пробуждение интереса к блюдам, которые пользователи еще не пробовали.

