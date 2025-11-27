Новый год среди сугробов: как быстро и безопасно растопить законсервированную дачу

Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в беседе с корреспондентом REGIONS рассказал , как провести праздничную ночь на даче, сохранив защиту дома на оставшуюся зиму.

Некоторые россияне положительно рассматривают вариант празднования Нового года на даче. Однако опасаются, что подготовка к мероприятию не будет стоить вложенных сил, ведь еще в осенний период дачи были законсервированы. Эксперт Васильев поделился рекомендациями, как оптимизировать процесс.

По мнению специалиста, для празднования Нового года достаточно создать локальную зону комфорта, не обогревая весь дом полностью. Начать стоит с прочистки дорожки к двери дома. Массированные сосульки, если таковы имеются, аккуратно сбиваются с крыши. Включая свет, важно следить за состоянием проводки. Если воду не сливали, необходимо перекрыть кран.

Эксперт отметил, что дом отапливается постепенно. На протяжении 3-4 часов обогреватели работают на минимальной мощности. Принятые меры позволят избежать образования конденсата и последующего появления плесени. Через некоторое время можно поднимать температуру.

«Обязательно проветривайте дом два-три раза в день по 10-15 минут, чтобы удалить влагу от дыхания людей», — добавил эксперт.

