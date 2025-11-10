От 7 до 20 тыс. руб. в сутки: какие варианты аренды домов предлагают россиянам на Новый год?

В преддверии Нового года россияне начинают обсуждать, где провести время в праздничную ночь. В случае встречи большой компании можно рассмотреть вариант коттеджей, сообщил gorod55.ru. Корреспондент проанализировал ценовые предложения.

«Город55» проводит на сайте опрос. Голосование продолжается. Его промежуточные итоги: 83% респондентов собираются провести праздник дома в кругу близких людей. 16% намерены отправиться в другой город. В Омске они смогут снять для празднования Нового года дом, рассчитанный на проживание четырех человек, и баню. Стоимость аренды составляет 7 тыс. руб. в сутки. За пользование баней необходимо платить отдельно.

По данным издания, для большой компании можно подобрать дом стоимостью от 11 тыс. руб. в сутки. В выходные дни цена аренды повышается. Аренда дома площадью в 200 кв. м составляет 20 тыс. руб. в сутки. В доме разместится компания около 15 человек. Арендодатель просит деньги для залога.

По информации издания, многие горожане уже бронируют рестораны. Омичи хотят праздновать Новый год в шумной и веселой атмосфере.

Ранее сообщалось, что туроператоры назвали Малайзию лучшим местом для Нового года.