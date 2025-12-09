Новый коэффициент и старые нормативы: платежки за воду для россиян без счетчиков могут утроиться

В пресс-службе городской администрации Кемерово жителям напомнили о подорожании стоимости холодной воды. Информация актуальна и для жителей других регионов, потому что услуга изменена по всей стране с 6 декабря, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Теперь жители многоквартирных домов, не установившие в своих квартирах индивидуальные счетчики воды, столкнутся с существенным увеличением платы за коммунальные услуги. К действующему нормативу потребления будет применяться повышенный коэффициент, размер которого был увеличен. Фактически это означает, что итоговая сумма в ежемесячной квитанции для абонентов без счетчиков может возрасти примерно в три раза по сравнению с прежними начислениями.

При этом для собственников, уже установивших индивидуальные приборы учета, никаких изменений не предвидится — они продолжат оплачивать только реально израсходованные кубометры холодной и горячей воды. Такая разница в подходах к расчетам является серьезным стимулом задуматься об установке счетчиков, которые не только помогают вести точный учет потребления, но и способствуют значительной экономии семейного бюджета.

Чтобы установить прибор учета, необходимо выполнить несколько обязательных шагов: выбрать сертифицированную модель счетчика, согласовать ее установку с управляющей компанией или ТСЖ, после чего обратиться к лицензированным специалистам для профессионального монтажа и последующей опломбировки устройства.

Ранее сообщалось, что челябинцев возмутили огромные ноябрьские счета за отопление как за всю зиму.