Новый Ледовый дворец не затмит «Нагорный»: спортивный объект продолжит работу в полную силу

Даже с открытием нового Ледового дворца на Стрелке Дворец спорта «Нагорный» останется востребованным. В региональном ведомстве по физической культуре и спорту пояснили корреспондентам ИА «Время Н», что объект в Нижегородской области продолжит принимать ледовые тренировки и культурные мероприятия.

«Дворец спорта „Нагорный“ активно эксплуатируется в новом спортивном сезоне. На площадке организован тренировочный процесс нижегородских хоккейных команд и спортсменов школы олимпийского резерва по ледовым видам спорта, запланировано проведение спортивных и культурных мероприятий», — говорится в сообщении.

По информации издания, для нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» главной ареной станет новый Ледовый дворец, построенный на Стрелке.

