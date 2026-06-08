Новый писк автомоды? На дорогах Балашихи заметили автомобиль с пушистым хвостом

На дорогах Балашихи автомобилисты заметили весьма неординарное транспортное средство, обзаведшееся собственным «хвостом». На корме машины красуется пушистый лисий хвост, который, судя по видео, по воле владельца умеет вилять, подниматься кверху или опускаться вниз. Ролик с необычным аксессуаром разместил телеграм-канал «Балашиха Рулит» в мессенджере «Макс», сообщил REGIONS.

По информации издания, забавный тренд добрался до России из Китая. Несколько десятков лет назад в Поднебесной придумали наклеивать на автомобильные фары так называемые ресницы, однако сегодня такая мода уже считается пережитком прошлого.

На смену ей пришли реалистичные механические хвосты, которые превращают обычную машину в подобие домашнего питомца. Аксессуар, по информации источника, пользуется огромным спросом в основном у девушек-водителей. Его можно приобрести на маркетплейсах.

В беседе с REGIONS юрист Гульназ Измайлова пояснила: даже такая безобидная, на первый взгляд, деталь с позиции закона расценивается как серьезное нарушение.

«Любые съемные USB-аксессуары, которые крепятся на кузов автомобиля снаружи, формально классифицируются как изменение конструкции транспортного средства или установка дополнительного оборудования. Согласно Техническому регламенту Таможенного союза, все элементы, которые не были предусмотрены заводом-изготовителем, подлежат обязательной сертификации и внесению в документы (СТС и ПТС)», — пояснила эксперт.

По словам специалиста, тот факт, что подобные аксессуары находятся в свободной продаже, вовсе не снимает с владельца машины обязанности по их надлежащему оформлению и регистрации. В противном случае, предупреждает юрист, автомобилисту грозит денежный штраф, а также предписание о принудительном демонтаже устройства.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье наблюдается взрывной спрос на отечественные авто.