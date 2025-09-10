Новый порядок оформления медицинских книжек: пошаговая инструкция

С 1 октября 2025 года в России вводится новый порядок оформления медицинских книжек — теперь они будут доступны исключительно в электронном формате. Бумажные версии документа перестали выдавать с 1 сентября, что вызвало всплеск запросов от граждан в поисковых системах. Главный вопрос — как же теперь получить необходимый для трудоустройства документ, сообщил sovainfo.ru.

Согласно новой процедуре, оформить электронную медицинскую книжку (ЭМК) можно через портал «Госуслуги» либо обратившись непосредственно в центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Для использования онлайн-сервиса требуется иметь подтвержденную учетную запись на государственном портале.

Алгоритм действий включает несколько шагов. После авторизации на «Госуслугах» необходимо найти соответствующую услугу, заполнить заявление, указав при необходимости данные о месте будущей работы, и выбрать планируемые виды деятельности, для которых требуется медкнижка. Далее система предложит выбрать подразделение Роспотребнадзора в своем регионе для прохождения обязательной гигиенической аттестации.

После отправки заявления пользователь должен пройти непосредственно медицинский осмотр по направлению от работодателя, затем — гигиеническое обучение и финальную аттестацию. Как уточняет источник, в течение трех рабочих дней после успешного завершения всех этапов и подтверждения аттестации электронная медкнижка автоматически появится в личном кабинете на «Госуслугах» в разделе «Здоровье». Новый цифровой формат призван упростить процесс и сделать его более прозрачным.

Ранее сообщалось, что в России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с дошкольного возраста.