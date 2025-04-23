Новый проект Мосбиржи: российские блогеры начнут управлять инвестфондами

Группа Московской биржи и УК «Альфа-Капитал» намерены реализовать совместный проект — открыть паевые инвестиционные фонды (ОПИФ), которыми будут управлять авторы инвестиционных телеграм-каналов, сообщил РБК со ссылкой на биржу.

По данным издания, новые фонды позволят инвестировать неквалифицированным специалистам. Они появятся на маркетплейсе «Финуслуги». Установленная минимальная сумма составит 100 руб. Проект намерены реализовать в несколько этапов. В рамках первого фонды будут запущены от авторов каналов «Вредный инвестор», Investment Diary и «Спроси Василича». Доход блогеров будет зависит от двух факторов: от роста портфелей и от комиссии управляющей компании.

«Клиентам маркетплейса не нужно открывать брокерский счет, достаточно просто пополнить кошелек и купить понравившийся актив», — пояснил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин.

По информации издания, оплата комиссии за управление средствами — обязательное условие для инвесторов, которые хотят вложить средства в блогерские продукты. В остальном никаких ограничений нет. Выйти из фонда можно в любой момент. В таком случае комиссия за покупку и продажу не предусмотрена.

Ранее сообщалось, что Мосбиржа начала торги на срочном рынке после вынужденной остановки.