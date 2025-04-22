Мосбиржа начала торги на срочном рынке после вынужденной остановки

Мосбиржа сообщила о возобновлении в 14:20 торгов на срочном рынке, которые были приостановлены на 29 минут. Эту информацию опубликовали на сайте площадки.

Из появившейся информации следует, что торги были поставлены на паузу по причине обнаруженной конфигурационной ошибки на сетевом оборудовании. По сведениям площадки, система была готова для снятия заявок и подключения участников с 14:05, а в 14:30 состоялся промежуточный клиринг. Подчеркивается, что торги на других рынках Московской биржи продолжаются в привычном формате.

На срочном рынке ведут торговлю производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, по которому в стране будет усилена борьба с незаконным оборотом драгоценных металлов. Согласно статистическим данным, размер нелегального оборота ювелирных изделий в России составляет 50% от общего показателя.