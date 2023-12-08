Новый профессиональный праздник появится в Хабаровской области

С момента образования самой крупной общественной организации профсоюзов с численностью 107 тысяч работников в Хабаровском крае прошло 75 лет. Губернатор региона Михаил Дегтярев предложил ввести новый профессиональный праздник, сообщает transsibinfo.com . Дата - 11 декабря.

Губернатор отметил важность совместного сотрудничества с местной властью, работодателями и представлениями общественных организаций.

«Наша общая цель — обеспечить достойные условия труда для каждого человека.», — отметил глава региона.

Президент России Владимир Путин не раз отмечал важность человеческого труда и достойного уважения к нему. Губернатор региона солидарен с российским лидером.

Регион уже начал подготовку к 11 декабря. Пройдут памятные мероприятия. Постановление о праздновании уже подписано и передано председателю Хабаровского комитета общероссийской общественной организации профсоюзов.

Губернатор уверен, что все работодатели поддержат инициативу местной власти.

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