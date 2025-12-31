Глава Химок исполнила мечту девочки в рамках «Елки желаний»

Глава Химок Елена Землякова исполнила новогоднюю мечту четырехлетней Алисы в рамках акции «Елка желаний» и подарила ей фотоаппарат моментальной печати, новую куклу и сладкий сюрприз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Отец девочки сейчас находится в зоне специальной военной операции.

«Перед Новым годом пригласила Алису и ее маму Ирину в гости. <...> У Алисы подрастает братик, и для него тоже приготовили подарок», – поделилась Землякова.

Акцию организовала партия «Единая Россия», она проходит с 2018 года и доступна для всех желающих. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте.

