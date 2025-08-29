Новый сезон «Балабола» с Баталовым снимают в Подмосковье

По информации издания, для создания антуража новых серий кинематографисты выбрали микрорайон Филимоново. Премьера первого сезона проекта состоялась в 2013 году, а последняя на данный момент девятая часть вышла в 2025 году.

В производстве нового сезона занят известный актер Сергей Баталов, исполняющий роль бывшего подполковника МВД — дяди главного героя. Согласно информации со съемочной площадки, Баталов участвует в эпизодах, снимаемых непосредственно в Филимоново. Сериал повествует о буднях сотрудников правоохранительных органов. Центром сюжета является работа провинциального оперативника Сани Балабина, получившего прозвище Балабол.

«Когдa-тo именнo дядя посоветовал Балаболу стать опером. Я играю человекa c непростым характером. B этом мы похожи c племянником из сериала», — сказал актер.

По сложившейся традиции, главный герой демонстрирует самоотверженность в борьбе с преступностью и готовность раскрывать наиболее запутанные дела.

