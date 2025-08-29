Новый сезон «Балабола» с Баталовым снимают в Подмосковье
В Павловском Посаде снимают 10-й сезон сериала «Балабол» с актером Баталовым
Фото: [Медиасток.рф]
В подмосковном Павловском Посаде продолжаются съемки десятого сезона популярного российского иронического детектива «Балабол», сообщил REGIONS.
По информации издания, для создания антуража новых серий кинематографисты выбрали микрорайон Филимоново. Премьера первого сезона проекта состоялась в 2013 году, а последняя на данный момент девятая часть вышла в 2025 году.
В производстве нового сезона занят известный актер Сергей Баталов, исполняющий роль бывшего подполковника МВД — дяди главного героя. Согласно информации со съемочной площадки, Баталов участвует в эпизодах, снимаемых непосредственно в Филимоново. Сериал повествует о буднях сотрудников правоохранительных органов. Центром сюжета является работа провинциального оперативника Сани Балабина, получившего прозвище Балабол.
«Когдa-тo именнo дядя посоветовал Балаболу стать опером. Я играю человекa c непростым характером. B этом мы похожи c племянником из сериала», — сказал актер.
По сложившейся традиции, главный герой демонстрирует самоотверженность в борьбе с преступностью и готовность раскрывать наиболее запутанные дела.
Ранее стало известно, кто больше всех зарабатывает в киноиндустрии в Московской области.