Новый тренд России: в Тюмени задумали парковый маршрут через весь город

В Тюмени намерены создать парковый маршрут через весь город. Положительный пример подобного решения в России есть. Например, в Москве не первый год формируют связанную систему общественных пространств. О преимуществах и недостатках решения рассказали урбанисты, сообщил nashgorod.ru.

По информации издания, парковый маршрут через весь город подразумевает единое пространство. Это значит, что человек, гуляющий по населенному пункту, может переходить из одного парка или сквера в другой по зеленым коридорам. В таких зонах горожанин может остановиться, чтобы насладить природой, отдохнуть или сделать зарядку.

Урбанист Алексей Фролов высказал мнение, что населенный пункт превращается в целостную, «дышащую» систему, где все зоны взаимосвязаны и функционируют ради удобства и экологического благополучия горожан, а не только ради эстетичной картинки на генплане.

«Каркас работает на уровне маршрутов, а не отдельных площадок. Если правильно продумать соединения, человек сможет пройти от одного парка к другому, не выходя на дороги с интенсивным движением, используя скверы, дворы и набережные как часть единой цепи. Это совсем другой опыт города», — говорит Фролов.

Тюменский урбанист Никита Мельников назвал подобный формат новым трендом России. По его мнению, сейчас Тюмень — это набор отдельных точек, которые появились и были благоустроены в разное время. Зоны не создают единого пространства.

«Каркас — это попытка изменить сам принцип городского благоустройства», — объясняет тюменский урбанист Никита Мельников в беседе с «Нашим городом».

Ранее транспортный аналитик Миронов рассказал об эффективном способе борьбы с пробками.