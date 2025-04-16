Новый тренд: россияне ищут надежную и предсказуемую работу с быстрым выходом на доход

Весной 2025 года россияне начали искать надежную и предсказуемую работу, сообщил nashgorod.ru со ссылкой на исследования специалистов сервиса HH.ru.

По данным издания, россияне преследуют одну цель — быстрый выход на доход. Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда в Тюменской области. Они пришли к мнению, что россияне стали намного чаще выбирать работу, где необходимо трудиться физически. Соискатели заинтересованы в стабильных профессиях и рассчитывают на прикладную занятость.

«Мы видим устойчивое смещение интереса в сторону рабочих, обслуживающих и транспортных профессий. Это не просто сезонный всплеск — это отражение запросов на надежную и предсказуемую работу, где можно быстро выйти на доход», — сообщили аналитики hh.ru «Нашему городу».

По данным аналитиков, соискательская активность не снизилась по сравнению с 2024 годом ни в одной из сфер деятельности. Специалисты пояснили, что это значит: россияне стали более тщательно выбирать работу. Они знакомятся с разными предложениями, оценивают преимущества и недостатки каждой компании, активнее подают резюме и при необходимости получают дополнительное образование.

По мнению аналитиков, работодателям придется учитывать новый тренд. Они должны предлагать стабильность, возможность быстро приступить к работе и гарантированно получить приемлемую заработную плату. По данным издания, в Тюменской области большим спросом пользуются именно рабочие профессии. Они занимают 19% всех резюме HH.ru.

Ранее сообщалось, что прокуратура выявила дискриминацию в объявлениях о работе во «ВКонтакте».