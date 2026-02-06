Нож вместо помощи: сын лишил жизни больного отца в приступе ярости

В Кузбассе 36-летний житель Новокузнецка обвиняется в убийстве отца, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, отец в связи болезнью не мог самостоятельно обслуживать себя. Это стало поводом для раздражения его сына. Во вторник, 3 февраля, мужчина нанес отцу не менее десяти ударов ножом в область груди и шеи. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что убийство было совершено на почве личных неприязненных отношений.

«Следственными органами СКР по Кемеровской области – Кузбассу предъявлено обвинение 36-летнему жителю Новокузнецка в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, сотрудники СК и МВД в рамках совместной деятельности задержали мужчину. Медицинское освидетельствование проведено. Анализ показал, что мужчина во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд поддержал ходатайство следователя и избрал для горожанина меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями и криминалистами регионального управления СК РФ в рамках возбужденного уголовного дела проведен комплекс следственных действий. Была детально обследована обстановка на месте происшествия. В ходе осмотра обнаружено и изъято холодное оружие, предположительно использовавшееся для совершения преступления.

«Допрошены свидетели, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и психолого-психиатрическая. В настоящее время продолжаются следственные действия», — отмечено в сообщении регионального ведомства.

