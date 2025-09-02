Ножевое ранение в трамвае: в полиции поделились подробностями инцидента в Кузбассе

В соцсетях появилась информация, что после празднования Дня шахтера в Прокопьевске между пассажирами трамвая произошел конфликт с применением физической силы и холодного оружия, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». В телеграм-канале Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу частично подтвердили информацию.

По информации издания, пользователи соцсети активно обсуждали конфликт в трамвае. Очевидцы писали, что инициатором ссоры стал один из пассажиров. В момент конфликта он достал предмет, похожий на нож. В трамвае находилась девочка-подросток, которой рассекли переносицу. В полиции Кузбасса сообщили, что не вся информация пользователей соцсети соответствует действительности.

По информации ведомства, в автобусе действительно произошел конфликт. Его инициатором выступил 45-летний мужчина, которого оперативно задержали для уточнения всех деталей.

«При проверке выяснилось, что холодное оружие задержанный при себе не имел, ножевое ранение кому-либо из пассажиров не причинял», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент движения транспорта мужчина упал. Мужчина держал ключи в руках, которыми непреднамеренно поцарапал лицо пассажирке — девочке-подростку. Мама ребенка не стала писать заявление.

«Сотрудники полиции составили в отношении задержанного протокол по ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". По решению суда нарушителю назначено наказание в виде 5 суток административного ареста», — сообщил телеграм-канал полиции Кузбасса.

