«Нравится жить на скамейке»: В Белгороде пожилая женщина с дочерью отказываются от помощи

Жители Белгорода обратили внимание на пожилую женщину и ее взрослую дочь, которые живут в центре города. Сотрудники полиции и волонтеры оказывали бездомным помощь, но они по-прежнему бродяжничают. Неоднократно женщинам предлагали остаться ночевать в центре «Милосердие и забота», но они кричат и просят выпустить их на улицу, сообщает издание Бел.Ру .

Руководитель центра «Милосердие и забота» Владимир Выродов уверен, что 73-летняя Вера и 48-летняя Татьяна Уваровы нуждаются в помощи со стороны психиатров. Можно предположить, что им нравится жить на улице. Горожане не раз замечали, как женщины сидят на скамейке, когда дороги города завалены снегом, а на улице холодно.

«Они никого не бьют, не ругают. Просто им из-за психических расстройств нравится жить на скамейке, у них такой образ жизни», - считает руководитель центра «Милосердие и забота» Владимир Выродов

Проблема в том, что психиатры не имеют право осмотреть женщин и оказать им медицинскую помощь, если они сами этого не попросят. Нет таких полномочий и у сотрудников полиции. Горожане уверены, что семья Уваровых приехала в Белгород из другого региона. Найти их родственников, которые могли бы оказать помощь, на данный момент волонтерам не удалось.

В благотворительном центре по-прежнему готовы помочь женщинам, но пока не удавалось задержать их даже на час. Им предлагают еду и ночлег, но мать и дочь начинают дико кричать и пытаться сбежать. Удерживать насильно их никто не может.

Ранее стало известно, что в Омской области волонтеры общественно-церковного проекта «Автобус милосердия» отказались ставить палатку для бездомных людей, как делали это в прошлом году.