НТВ: получивший ранение в ДНР военкор Ивлиев сообщил, что остался без руки

Военкор НТВ Алексей Ивлиев записал видеообращение своим коллегам из больничной палаты. Он сообщил, что ему ампутировали руку.

Военкор Алексей Ивлиев вместе с коллегами находился в Горловке (ДНР). Беспилотник ВСУ целенаправленно сбросил на журналистов снаряд. Раненого Ивлиева доставили в больницу. Ему ампутировали левую руку. Военкор отметил, что он жив, значит, все нормально.

В настоящее время состояние корреспондента оценивается медиками как стабильное. Ранее ему была проведена операция.

«Мы русские! Мы прорвемся!» — сказал раненый военкор НТВ Ивлиев.

Вместе с военкором Алексеем Ивлиевым был ранен оператор НТВ Валерий Кожин. В четверг, 13 июня, стало известно о его кончине. 46-летнего мужчину на протяжении нескольких часов пытались спасти медики, но ранение оказалось несовместимым с жизнью. После гибели оператора НТВ в Горловке уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ.

Ранее мы сообщали, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала трагический инцидент очередным террористическим актом, организованным Украиной.