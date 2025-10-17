«Ну нельзя такие делать для нашего народа»: кемеровчане возмущены действиями вандалов

Кемеровчане возмущены действиями вандалов, которые портят новые автобусные павильоны. Комментарии с негодованием они оставляют в соцсетях мэра города, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, горожане возмущены поведением вандалов. Они рассказали, что в городе установили новые стеклянные остановочные комплексы. Один из пользователей соцсети рассказал, что одна из остановок уже разбита.

«Ну нельзя такие делать для нашего народа», — гласит один из комментариев.

По данным издания, подобные инциденты происходят часто. Так, в сентябре злоумышленники выломали стеклянные панели и повредили буквы на остановке, которую в городе установили недавно. Горожане публиковали фото разрушений в местных телеграм-каналах. Представители подрядной организации собирали осколки и наводили порядок.

В мэрии Кемерово отреагировали на жалобы местных жителей. В администрации отметили, что в случае факта вандализма привлекают сотрудников правоохранительных органов. Правоохранители прикладывают усилия для установлении лиц нарушителей общественного порядка. Ремонт остановок поэтапно выполняется во всех районах города.

«Будут разработаны мероприятия, направленные на предотвращение подобных ситуаций», — пояснили в мэрии Кемерово.

