В Свердловской области осквернили кладбище, повалив гранитные надгробия

В Свердловской области зафиксирован акт вандализма на кладбище. Фотографии с места происшествия, демонстрирующие последствия, были обнародованы в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Екатеринбург онлайн».

На снимках запечатлены поваленные памятники из гранита. Кроме того, на фотоматериалах присутствует разорванный флаг, выполненный в черно-желто-белой цветовой гамме, идентифицируемый как «имперка».

Пока нет подтвержденной информации о том, является ли оскверненное кладбище местом захоронения военнослужащих.

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили захоронения героев СВО в Подмосковье.