В Свердловской области осквернили кладбище, повалив гранитные надгробия

Вандалы осквернили свердловское кладбище, повалив флаг-«имперку» и надгробия
В Свердловской области зафиксирован акт вандализма на кладбище. Фотографии с места происшествия, демонстрирующие последствия, были обнародованы в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Екатеринбург онлайн».
На снимках запечатлены поваленные памятники из гранита. Кроме того, на фотоматериалах присутствует разорванный флаг, выполненный в черно-желто-белой цветовой гамме, идентифицируемый как «имперка».
Пока нет подтвержденной информации о том, является ли оскверненное кладбище местом захоронения военнослужащих.
