Нутрициолог Арзамасцев посоветовал некоторой категории людей отказаться от куриных яиц

Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, стоит ли придерживаться ограничений при приеме в пищу куриных яиц, сообщает vostokmedia.com .

Врач-диетолог Арзамасцев подтверждает информацию о пользе яиц. В продукте содержатся жиры и белки, которые крайне необходимы для полноценной жизнедеятельности человека. Присутствуют также витамины: D, А и группы B.

Подобное сочетание гарантирует ощущение бодрости и положительное воздействие на организм. Несмотря на это, есть категория людей, которым добавлять в рацион яйца не рекомендовано по медицинским показателям.

Здоровые молодые люди могут есть яйца ежедневно в количестве одного или двух штук. Пациентам, которым поставили диагноз «атеросклероз», от яиц лучше практически отказаться.

Людям, которые страдают от избыточного веса, рекомендовано есть не более двух яиц, но не каждый день. За неделю можно добавлять в меню яйца только два или три дня.

Фитнес-инструкторы рекомендуют людям, которые страдают от лишнего веса, не просто придерживаться определенного рациона питания, но и заниматься спортом. Фитнес-тренер Сердар Каррыев рассказал, как начать занятия так, чтобы потом быстро не бросить их. Подробности – в материале «Подмосковье сегодня».