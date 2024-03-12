Нутрициолог Парамонова рекомендует съедать не более трех блинов в день

В понедельник, 11 марта, началась Масленица. Некоторые россияне будут лакомиться блинами. Нутрициолог Татьяна Парамонова рассказала, сколько штук блинов можно съесть за один день, не навредив своему здоровью, сообщает inkazan.ru .

Эксперт рекомендует не злоупотреблять блинами. Есть лакомство лучше в первой половине дня. Максимальное количество блинов, которое может позволить себе здоровый человек, достигает двух или трех штук. Россиянам, которые склонны к полноте, рекомендовано ограничиться одним блином.

Блюдо можно сделать более полезным, если выбирать качественные продукты. Например, сливочное масло должно быть натуральным. В качестве альтернативы лучше использовать кокосовое. Пшеничную муку эксперт советует заменить на цельнозерновую. Добавление шпината насытит блюдо витаминами. Не стоит игнорировать нутовые, чечевичные и печеночные блинчики. Полезными должны быть и начинки для блинов.

«Еще считается, что безглютеновые блины — это очень дорого. Но их можно сделать из пшена, и это будет совершенно дешево», — заключила Парамонова.

Ранее рекомендациями, как готовить полезные и вкусные блины, поделился су-шеф екатеринбургского ресторана «Паштет» Андрей Пелевин.

Напомним, Масленица закончится в воскресенье, 17 марта.