Нутрициолог Парамонова рекомендует съедать не более трех блинов в день
Фото: [Pxhere.com]
В понедельник, 11 марта, началась Масленица. Некоторые россияне будут лакомиться блинами. Нутрициолог Татьяна Парамонова рассказала, сколько штук блинов можно съесть за один день, не навредив своему здоровью, сообщает inkazan.ru.
Эксперт рекомендует не злоупотреблять блинами. Есть лакомство лучше в первой половине дня. Максимальное количество блинов, которое может позволить себе здоровый человек, достигает двух или трех штук. Россиянам, которые склонны к полноте, рекомендовано ограничиться одним блином.
Блюдо можно сделать более полезным, если выбирать качественные продукты. Например, сливочное масло должно быть натуральным. В качестве альтернативы лучше использовать кокосовое. Пшеничную муку эксперт советует заменить на цельнозерновую. Добавление шпината насытит блюдо витаминами. Не стоит игнорировать нутовые, чечевичные и печеночные блинчики. Полезными должны быть и начинки для блинов.
«Еще считается, что безглютеновые блины — это очень дорого. Но их можно сделать из пшена, и это будет совершенно дешево», — заключила Парамонова.
Ранее рекомендациями, как готовить полезные и вкусные блины, поделился су-шеф екатеринбургского ресторана «Паштет» Андрей Пелевин.
Напомним, Масленица закончится в воскресенье, 17 марта.