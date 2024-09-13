Нутрициолог Синиченко советует омолаживаться абрикосами и курагой

Тренер-нутрициолог Светлана Синиченко рассказала, что абрикосы, курага и урюк способствуют омоложению в первую очередь за счет содержания в них антиоксидантов, сообщил inkazan.ru.

Антиоксиданты негативно воздействуют на свободные радикалы, которые становятся причиной старения клеток. Эксперт отметил, что в плодах содержится большое количество витаминов и минералов: A, C, E, K, группы B, магний, фосфор, железо, калий и многие другие. Высокое содержание витамина С приводит к синтезу коллагена — белок, замедляющий естественный процесс старения.

Элементы способствуют росту здоровых волос и ногтей, благоприятно влияют на кожу, укрепляют иммунитет. При употреблении плодов улучшается общее состояние организма. Однако тренер-нутрициолог напоминает о важности соблюдения меры.

«Злоупотребление этими продуктами может привести к проблемам с пищеварением, так как они содержат большое количество клетчатки. Также возможны аллергические реакции, особенно у людей с повышенной чувствительностью к пыльце растений», — отметила эксперт.

В день человек, не страдающий хроническими заболеваниями, может съедать до шести абрикосов и примерно две — три горстки кураги или урюка. В случае подозрения, что состояние ухудшилось из-за добавления продуктов в рацион, эксперт рекомендует обратиться в больницу.

Ранее нутрициолог Башкирова перечислила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» продукты, ускоряющие старение организма.