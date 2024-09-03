Нутрициолог Башкирова назвала продукты, ускоряющие старение

Молодость нельзя вернуть, но можно попытаться сохранить, оттянув старение с помощью здорового образа жизни и питания. Нутрициолог, коуч по здоровью Елена Башкирова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие продукты способны ускорить процесс старения организма.

По ее словам, для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понимать сам механизм старения.

«Это повреждения на клеточном и молекулярном уровне, и чем сильнее преобладают процессы разрушения над восстановлением, тем выше его скорость. Если рассматривать именно питание как источник внутренних повреждений, особенно важно отметить такой процесс, как гликирование белков. Проще говоря, простые углеводы (глюкоза, фруктоза) образуют «сшивки» с белковыми структурами нашего организма», — заявила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Нутрициолог отметила, что страдает в том числе коллаген. Из-за этого ткани теряют свою эластичность.

«Внешне это проявляется морщинами и пигментными пятнами, а внутри — проблемами с сосудами, суставами и другими органами. Чай с сахаром, сладкая газировка, переизбыток конфет и выпечки, хлеб из белой муки — все это ускорители старения», — подчеркнула Башкирова.

Гликирование, продолжила она, происходит в том числе и при приготовлении пищи: использование высоких температур, например, во время жарки.

«Образуются так называемые конечные продукты гликации (КПГ), которые чужды нашему организму: они нагружают нашу систему детокса, мешают протеканию внутренних процессов. Кроме того, готовка при температурах выше точки дымления конкретного масла приводит к образованию дополнительных вредных веществ, таких как акролеин, акриламид, свободные радикалы и другие», — пояснила нутрициолог.

Поэтому стоит предпочитать более щадящие способы приготовления пищи: тушение, отваривание, запекание в закрытых формах, и минимизировать в своем рационе все, что покрыто золотистой корочкой. Например, приготовленные во фритюре чипсы, картофель фри, пончики.

«Говоря о маслах, невозможно пройти мимо трансжиров, то есть растительных масел, в которых изменена структура молекулы, в результате чего у масла меняются физические свойства. Для того, чтобы уберечь себя от таких последствий трансжиров, как нарушение функций мембран наших клеток, увеличение холестерина, ожирение и других проблем, избегайте этикеток со следующими ингредиентами: маргарин, растительный жир, кулинарный жир, гидрогенизированный жир, фритюрный жир», — добавила эксперт.

Среди продуктов, которые ускоряют старение, находится и алкоголь. Он, по словам Башкировой, обезвоживает организм. Это приводит к сухости кожи, отечности и морщинам.

«Сосуды становятся слабыми, из-за чего страдает не только цвет кожи, но и головной мозг. Последствия злоупотребления алкоголем — снижение памяти, дефицит витаминов из-за ухудшения их усвоения, повреждение всего организма продуктами распада этанола», — заключила нутрициолог.

Ранее диетолог Тараско развеяла миф о пользе обезжиренных продуктов.