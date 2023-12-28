Нутрициолог Смирнова объяснила важность красивой сервировки стола для худеющих

Нутрициолог Людмила Смирнова рассказала, как вести себя за новогодним столом, чтобы не переесть и не набрать несколько лишних килограмм за время праздников, сообщает NewsNN .

Первый совет. Не стоит ограничивать себя в еде 31 декабря. Нужно есть столько, сколько и в обычный день. На голодный желудок будет хотеться сильно есть. В итоге человек однозначно переест.

Второй совет. Чтобы не допустить соблазна съесть все и сразу, лучше избавить себя от искушений. При составе новогоднего меню рекомендовано выбирать низкокалорийные блюда. Можно не добавлять майонез, а заправлять салаты нежирной сметаной, смешанной с горчицей.

«Отдавайте предпочтение салатам и закускам с большим содержанием овощей, нежирным сортам мяса для основных блюд, выбирайте вместо жарки более щадящие методы приготовления», — уточнила собеседница NewsNN.

Третий совет - красивая сервировка создаст иллюзию, что на столе много блюд. Так человек получит эстетическое наслаждение, но не переест. Нутрициолог Людмила Смирнова рекомендует не акцентировать внимание только на еде. Важно получить удовольствие от общения, от праздничных телевизионных программ, от общей атмосферы.

Эксперт отметила, что в новогоднюю ночь стоит думать не только о переедании, но и о злоупотреблении алкоголем.

«Лучше заранее оценить потенциальные риски для здоровья. По возможности старайтесь ограничиться несколькими бокалами, поднятыми за долгожданную встречу с друзьями, родственниками или наступающий Новый год», — подвела итог нижегородский нутрициолог.

Нутрициолог-диетолог Антонина Музыченко рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как не набрать лишних килограммов во время праздников и сделать новогодний стол менее калорийным.